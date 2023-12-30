“Belki yarın 500’lük banknotlar da görebiliriz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 100 milyon hatıra 5 lira madeni bastırılması kararlaştırılmıştı. Bu paralar piyasada da yavaş yavaş yerini almaya başladı. Malatya’da da kuyumcu esnafları tedavüle giren sınırlı sayıdaki madeni 5 liranın ne anlam ifade ettiği ve ekonomiye olan etkileri hakkında BUSABAH’a konuşarak önemli değerlendirmelerde bulundular.

Yeni madeni 5 liranın bir yüzünde Mustafa Kemal Atatürk silüeti ile Türkiye Yüzyılına ait özel olarak tasarlanan logo yer alırken diğer yüzünde ise 5 rakamının yanında TC simgesi yer alıyor.

“ORTADA BİR GERÇEK VAR”

Madeni 5 lira ile birlikte ağırlıktan kurtulmuş olacaklarını söyleyen kuyumcu esnafı Engin Temizer,

“Madeni paranın yüksek bir rakamda ortaya çıkması enflasyonun arttığını gösteriyor. Bir de geçmişte yapılan 1 lira ve 50 kuruşlar artık demek ki maliyetlerini kurtarmıyor. Enflasyonun artması ile birlikte değerli metallerin maliyetlerinin ve işçiliğinin daha da yükseldiğini görülüyor. Madeni 5 liranın kuyumcu sektörüne pek fazla bir artı veya eksisi yok. Ağırlıktan kurtulmuş oluyoruz. Madeni 5 liranın çıkması ile birlikte belki yarın 500’lük banknotları da görebiliriz. Üzücü, istemediğimiz bir durum fakat ortada bir gerçek var o da enflasyon”

şeklinde konuştu.

“HURDACILARA SATILDIĞINI DUYUYORUZ”

Muhammed Ali Hakkatapan isimli kuyumcu esnafı ise,

“Maddeni 5 TL hem 100. yıl hatırası hem de artık buna ihtiyacımız olduğu için tedavüle girdi. Çünkü artık 1 TL’nin maliyeti maalesef 1 TL’den daha fazla. Bu nedenle toplu şekilde madeni paraları eritildiğini ve hurdacılara satıldığını duyuyoruz. Kuyumcularda bazen altın karşılığında döviz alışverişi oluyor, burada döviz alırken çok dikkat ediyoruz yırtık, leke veya çizik olmamalı dövizde. Bunlar olduğu zaman dövizin değeri düşüyor bu yüzden bizde müşterilerimizi mutlaka dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz. Ancak maalesef Türk lirasına aynı özeni göstermiyoruz. Bu da milliyetçi duygularımızı incitiyor. Biz ne kadar özen göstersek de müşterilerimiz getirdiği zaman paralar genelde çok kırışık oluyor. Madeni 5 liralar bizim için bir farklılık olacak. Ayrıyeten hatıra olduğu için güzel bir anı olacak. Ancak ülkemizin bu duruma düşmesi bizi içten içe üzüyor inşallah ülkemiz en kısa zamanda çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olur”

ifadelerine yer verdi.