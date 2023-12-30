O proje destek almaya hak kazandı

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan “Bahçecilik Şehri Adıyaman’ın Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Sorunlarına Yönelik Eğitim Çalışmaları ve Yerel Genetik Kaynakların Tespiti ve Yaygınlaştırılması” başlıklı proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından “Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı” kapsamında 1 milyon TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.
Proje kapsamında bahçe bitkileri yetiştiricilik sorunlarına yönelik olarak tüm ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenlenecek olup, eğitimlerde ilçelerde yetiştiriciliği yapılan hakim bahçe bitkileri türlerine ait yetiştiricilik bilgileri paylaşılacak.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman’ın tarımsal kalkınması için büyük önem arz eden bu önemli projeye katkı sunan Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Doç. Dr. Fırat Ege Karaat, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet İlhan Odabaşıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ceren Bayram ve destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.