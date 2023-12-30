AK Parti açıkladı! Son gün 17 Ocak

31 Mart Yerel Seçimler yaklaşırken atılacak adımlarda açıklanmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören’den bir açıklama geldi. İşte o açıklama…

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yerel seçim hazırlıkları sürüyor ve bu doğrultuda açıklamalar yapılıyor. Son olarak AK Parti’den adres değişikliği ile ilgili bir duyuru geldi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşların adres değişikliği ilgili son tarihi verdi. Peki, adres değişikliği için son tarih ne zaman?

Gören sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Yerel Seçimlerde oy kullanacak vatandaşların en geç 17 Ocak’ta başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Namık Gören sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlarımızın, 17 Ocak 2024 tarihine kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları önemle rica olunur.”