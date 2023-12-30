Malatya'nın tarihi sarayı, 386 yıldır dimdik ayakta!

Malatya ve bölge tarihine ışık tutan tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, 24 Ocak Elazığ depremi başta olmak üzere 6 Şubat’ta yaşanan ikiz depremlere göğüs gerdi. 386 yıllık tarihi geçmişe sahip kervansaray asrın felaketini hafif hasarla atlattı. Kervansarayda görevli olan Ayşe Ertürk, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı hakkında BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın 1637 yılında Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığını kaydeden Ertürk, Mustafa Paşa’nın bu kervansarayı 4. Murat'a hediye ettiğini belirtti.

“BİR NEVİ OTEL GİBİ KULLANILMIŞ”

Kervansarayın geçmiş dönemlerde bir konaklama yeri olarak kullanıldığını söyleyen Ertürk,

“Eskiden konaklama olarak kullanılıyordu, yani bir nevi otel gibi kullanılmış. O zamanda ilk üç gün kalacak olan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyordu. Üç günden fazla kalmak isteyenler ücret karşılığında kalabiliyorlardı. Aynı zamanda bizim ön tarafta küçük odalar var. Diyelim ki uzak yoldan gelmiş, dinlenmesi gerekiyor. Bu küçük odalarda kalabiliyorlardı”

şeklinde konuştu.

“DEPREMLERDE HAFİF HASAR ALDI”

Kervansarayın 6 Şubat tarihli depremlerde hafif hasar aldığını dile getiren Ertürk,

“Eskiden bu küçük odalar konaklama alanı olarak kullanılıyordu. İnsanlar burada kalıp dinlenebiliyordu. Ya da hasta olanlar bu küçük odalarda bakılıyordu. Yani otel gibi kullanıyorlardı. Ama şu anda biz el sanatları olarak kullanıyoruz. Deprem olunca el sanatlarını Hasan Basri'ye gönderdiler. Odalarımız şu anda boşlar. Depremlerden hafif hasar aldıkları için duvarlarda çatlaklar oluştu, kolonlarda patlamalar oldu. Her yerden su alıyor. Yani biraz hasar durumu sıkıntı olduğu için biz mecburen kapalı alan olan kışlık dediğimiz yeri hizmete açmadık”

ifadelerine yer verdi.

YAZLIK VE KIŞLIK İKİ AVLUSU VAR

Kervansarayın yazlık ve kışlık olarak iki avludan oluştuğunu kaydeden Ertürk,

“Burası yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşan bir kervansaray. Açık olan avlu yazlık kullanılıyor. Kışında kapalı olan yerimiz kışlık etkinlikler için kullanılıyor. Yazın yapılan etkinlikler yazlık avluda yapılıyor. Havalar soğuyunca kışlık alan kullanılıyor. Mesela depremlerden önce sergi olarak kullanıyordu. Kervansaray buluşmalar olarak kullanıyordu. Belediyenin kendi etkinlikleri oluyordu. Konferanslar oluyordu. Hatta burada geçen sene satranç turnuvası vardı. Bir önceki sene de kayısı fotoğraf yarışması burada yapıldı. Yani aktif olarak burası kullanılıyordu”

diye konuştu.

“HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMIYOR”

Zaman zaman kervansarayda halka açık etkinliklerin de gerçekleştirildiğini bellirten Ertürk,

“İsteyen vatandaşlarımızda burada etkinlikler yapabiliyorlar. Mesela evlenecek olan çiftler nikahlarını kıyabiliyorlar, okul etkinlikleri oluyor, küçük kokteyl tarzında organizasyonlar burada yapılabiliyor. Ancak düğün gibi eğlence tarzında etkinler yapılmıyor. Halka açık şekilde etkinlikler, organizasyonlar yapılabiliyor. Bunlar herhangi bir ücret karşılığında yapılmıyor”

dedi.

“ASKERLERİMİZ BURADA KONAKLADI”

6 Şubat tarihli depremlerden sonra kervansarayda depremzedeler için yemek yapıldığını söyleyen Ertürk,

“Deprem olduğu zaman askerlerimiz burada konakladılar. Aynı şekilde diğer kaza ekipleri de burayı kullandılar. Ekipler burada çalıştı, depremzedelere yemek yaptılar. İnsanlar zaten zor bir durum yaşıyordu. Bizde burada elimizden geldiğince yemek yapımına yardım ettik. Benim de evim yıkıldı ama tek tesellimiz can kaybımızın olamamasıydı. Rabb'im bundan sonra kimseye yaşatmasın. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı haftanın 7 günü sabah saat 08.00’den akşam 17.00’ye kadar ziyaretçilere açık”

ifadelerini kullandı.