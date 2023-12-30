30 Ara 2023 - 12:17- Gündem

Malatyalı inşaat mühendisi konuştu “depremin yapmadığını cehalet yaptı”

Depremin ağır hasar bıraktığı Malatya’da yapılan yanlışları gündeme taşıyan İnşaat Mühendisi Mehmet Hanifi Selimoğlu, depremlerden sonra hasar tespit çalışmaları yapan mühendislerin çok büyük hatalar yaptıklarını iddia etti. Selimoğlu, “Mimarlar ticari amaçlı yüksek katlı binalar yaptı ve depremin yapmadığını cehalet yaptı, ortalık savaş alanına döndü. Ayrıca Malatya depremlerden sonra iyi yönetilemedi ve bizler milletvekillerimiz çalıştıramıyoruz” cümlelerini ileri sürdü.