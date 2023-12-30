- Bölge

Sis ve gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

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Elazığ’da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Sis ve gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu mask
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Kaza, Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Ara 2023 - 12:15 Elaziğ- Bölge

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