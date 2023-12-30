Aynı yer farklı kaza

Kaza Kovancılar Elazığ yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sis ve gizli buzlanma nedeniyle seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı