- Bölge

Aynı yer farklı kaza

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Elazığ’da sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aynı yer farklı kaza mask
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Kaza Kovancılar Elazığ yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sis ve gizli buzlanma nedeniyle seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# trafik kazası, Elazığ, elazığ trafik kazası

30 Ara 2023 - 12:13 Elaziğ- Bölge

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