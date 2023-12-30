O takım yarı finale yükseldi

Okul Sporları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan “Okullar arası hentbol grup müsabakaları” sona erdi.
Tokat’ta gerçekleştirilen grup müsabakalarına Sivas’ı temsilen katılan Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, derece yaparak adından söz ettirmeyi başardı.
Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Samsun ve Ordu takımlarını yenerek yarı final biletini cebine koydu. Sivas ekibi, Elazığ veya Giresun ilinde gerçekleşecek olan yarı final müsabakalarında ter dökecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.