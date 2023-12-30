- Asayiş

Kaçak cep telefonu operasyonu başarıyla sonuçlandı

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Malatya’da, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz tarafından ortaklaşa yürütülen başarılı bir operasyon sonucunda, kaçak cep telefonu ve aksesuarları ticareti yapan M.E.H isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.
Kaçak cep telefonu operasyonu başarıyla sonuçlandı mask
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Operasyon kapsamında, şahsın aracında yapılan detaylı arama sonucunda 21 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 6 adet şarj cihazı ele geçirildi. Yapılan incelemeler neticesinde, M.E.H'nin ilimizde kaçak cep telefonu ve aksesuarları ile yasadışı ticaret yürüttüğü tespit edildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

 

Kaynak: BÜLTEN
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30 Ara 2023 - 12:07 Malatya- Asayiş

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