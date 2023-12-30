Kaçak cep telefonu operasyonu başarıyla sonuçlandı

Operasyon kapsamında, şahsın aracında yapılan detaylı arama sonucunda 21 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 6 adet şarj cihazı ele geçirildi. Yapılan incelemeler neticesinde, M.E.H'nin ilimizde kaçak cep telefonu ve aksesuarları ile yasadışı ticaret yürüttüğü tespit edildi.
Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.