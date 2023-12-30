30 Ara 2023 - 12:07 - Asayiş

Kaçak cep telefonu operasyonu başarıyla sonuçlandı

Malatya’da, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz tarafından ortaklaşa yürütülen başarılı bir operasyon sonucunda, kaçak cep telefonu ve aksesuarları ticareti yapan M.E.H isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.