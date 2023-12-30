MİT’ten nokta operasyon

MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ’ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, 2016 öncesinde Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve Mersin’de PKK-KCK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist Remziye Altığ’ı yakın takibe aldı. Daha sonra PKK-YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan Altığ, Suriye’nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.