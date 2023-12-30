Malatya’da sis görüş mesafesini düşürdü

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturduğu görüldü. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesinin düştüğü yollarda, sürücüler farları yakarak yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Malatya’da yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü trafikte ise araçların yavaş ilerledikleri dikkat çekti. Ekipler ise Malatyalıları dikkatli ilerlemeleri için uyardı. Meydana gelen sis olayının ise kayısı bahçelerinde ve bazı alanlarda etkileyici görüntüler oluşturduğu dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.