30 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
AYDOĞAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, NO:48/B
24 SAAT AÇIK
EMEKSİZ ECZANESİ – BATTALGAZİ
ESKİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ KARŞISI, ÜST EMEKSİZ
24 SAAT AÇIK
ÖZGE ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO:12/D, SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YEŞİLYURT ECZANESİ - MERKEZ
ESKİ YEŞİLYURT, ÇIRMIKTI MEYDANI, ZİRAAT BANKASI YANI
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA, BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.