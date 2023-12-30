- Sağlık

30 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
30 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

AYDOĞAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, NO:48/B

24 SAAT AÇIK

EMEKSİZ ECZANESİ – BATTALGAZİ

ESKİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ KARŞISI, ÜST EMEKSİZ

24 SAAT AÇIK

ÖZGE ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO:12/D, SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YEŞİLYURT ECZANESİ - MERKEZ

 ESKİ YEŞİLYURT, ÇIRMIKTI MEYDANI, ZİRAAT BANKASI YANI

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA, BATTALGAZİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 

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30 Ara 2023 - 10:34 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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