Dikkat! Malatya’da 5 İlçe, 48 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 08.30 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Hanımınçiftliği mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar, Kaleköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent, Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bahri, Kıyıcak, Merdivenler, Şişman mahallelerine,
Yarın 06.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Bostanbaşı, Duruldu, 2. OSB, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek, İnönü, Özalper, Koyunoğlu, Çavuşoğlu, Çukurdere, Zaviye, Samanlı, Salköprü, Hacı Abdi, Şeyh Bayram mahallelerine,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Cevatpaşa, Topsöğüt, Bostanbaşı, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.