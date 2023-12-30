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Dikkat! Malatya’da 5 İlçe, 48 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Dikkat! Malatya’da 5 İlçe, 48 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 08.30 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Hanımınçiftliği mahallelerine,

 Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar, Kaleköy mahallelerine, 

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent, Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bahri, Kıyıcak, Merdivenler, Şişman mahallelerine,

Yarın 06.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Bostanbaşı, Duruldu, 2. OSB, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek, İnönü, Özalper, Koyunoğlu, Çavuşoğlu, Çukurdere, Zaviye, Samanlı, Salköprü, Hacı Abdi, Şeyh Bayram mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Cevatpaşa, Topsöğüt, Bostanbaşı, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”

 

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30 Ara 2023 - 10:27 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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