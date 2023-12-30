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Malatyalılar sis ve pusa dikkat!

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatyalılar sis ve pusa dikkat! mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Akçadağ: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Arapgir: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Arguvan: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Battalgazi: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Darende: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Doğanyol: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Hekimhan: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kale: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Kuluncak: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Pütürge: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece”

 

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30 Ara 2023 - 10:15 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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