30 Ara 2023 - 10:15 - Gündem

Malatyalılar sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.