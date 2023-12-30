Asgari ücret kaç dolar? Yıllara göre sayılar

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı merak konusu oldu. Peki, 2014’ten beri asgari ücret dolar bazında nasıl seyretti? İşte cevabı…
Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı merak konusu oldu. Anketler ve Raporlar’ın paylaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı şöyle:
2014 : 891₺ (414$)
2015 : 1.000₺ (426$)
2016 : 1.300₺ (441$)
2017 : 1.404₺ (397$)
2018 : 1.603₺ (422$)
2019 : 2.020₺ (378$)
2020 : 2.324₺ (390$)
2021 : 2.825₺ (383$)
2022 (Ocak) : 4.253₺ (316$)
2022 (Temmuz) : 5.500₺ (329$)
2023 (Ocak) : 8.500₺ (455$)
2023 (Temmuz) : 11.402₺ (483$)
2024(Ocak) : 17.002₺ (578$)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.