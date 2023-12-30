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Asgari ücret kaç dolar? Yıllara göre sayılar

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Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı merak konusu oldu. Peki, 2014’ten beri asgari ücret dolar bazında nasıl seyretti? İşte cevabı…
Asgari ücret kaç dolar? Yıllara göre sayılar mask
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Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı merak konusu oldu. Peki, 2014’ten beri asgari ücret dolar bazında nasıl seyretti? İşte cevabı…

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı merak konusu oldu. Anketler ve Raporlar’ın paylaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı şöyle:

2014 : 891₺ (414$)


2015 : 1.000₺ (426$)


2016 : 1.300₺ (441$)


2017 : 1.404₺ (397$)


2018 : 1.603₺ (422$)


2019 : 2.020₺ (378$)


2020 : 2.324₺ (390$)


2021 : 2.825₺ (383$)


2022 (Ocak) : 4.253₺ (316$)

2022 (Temmuz) : 5.500₺ (329$)


2023 (Ocak) : 8.500₺ (455$)


2023 (Temmuz) : 11.402₺ (483$)

2024(Ocak) : 17.002₺ (578$)
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30 Ara 2023 - 01:05 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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