Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

DEPREMLERE RAĞMEN BAKIN KAÇ NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’yı yerle bir eden 6 Şubat depremlerine rağmen Turgut Özal Tıp Merkezi’nde nakiller devam etti. Öyle ki, Malatya çevre illere umut oldu, başarıları parmakla gösterildi. Depremlere rağmen bakın kaç nakil gerçekleştirildi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18621191/depremlere-ragmen-bakin-kac-nakil-gerceklestirildi-asrin-felaketi-totmi-durduramadi

TARİHİ ŞİŞMAN HAN'IN RESTORASYONA İHTİYACI VAR

Malatya'nın tarihine ışık tutan önemli eserlerden biri olan Şişman Han, Battalgazi ilçesine bağlı Şişman köyünde yer alıyor. Selçuklu Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bu tarihi hanın, 1230'lu yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda "Sultan Murad Hanı" olarak da bilinen han, kesme ve moloz taştan yapılmış iki katlı bir yapı. Ancak maalesef zaman içinde bakımsızlık ve doğal etmenler nedeniyle harap bir duruma geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18611168/malatyanin-tarihine-sahip-cikin-tarihi-sisman-hanin-restorasyona-ihtiyaci-var#google_vignette

MALATYA ÇÖŞNÜK FAYI’NIN HASARDAKİ PAYI

Jeoloji Yüksek Mühendisi Yaşar Ergun Gökten ve Doç. Dr. Doğan Kalafat, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) bünyesinde 26’ncı çalıştayında çok konuşulan Çöşnük Fayının Malatya’daki etkisini açıkladı. Malatya Havzası'nın Güney Sınırını Oluşturan Çöşnük Fayının bölgedeki yıkıma katkıda bulunduğu bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18611493/malatya-cosnuk-fayinin-hasardaki-payi

YAZIHAN: TARİH, COĞRAFYA VE KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Malatya'nın büyüleyici ilçelerinden biri olan Yazıhan, 618 km²'lik geniş yüzölçümü ve zengin tarih-kültür mirası ile bölgenin önemli bir parçası. Toplam nüfusu 11,984 kişi olan Yazıhan, Malatya ilinin bir parçası olarak coğrafi olarak güneyden kuzeye doğru eğim göstermekte.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18607837/yazihan-tarih-cografya-ve-kultur-zenginlikleriyle-goz-kamastiriyor

MALATYA YENİ YILA BUZ GİBİ GİRİYOR!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da bugün ve önümüzdeki günlerde havanın az bulutlu açık olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18607224/malatya-yeni-yila-buz-gibi-giriyor

MALATYALILAR DİKKAT! 273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, kaç kişi alınacak hangi alanlarda istihdam sağlanacak işte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18606972/malatyalilar-dikkat-273-sozlesmeli-personel-alinacak

GÖZLER KAYISIDAN SONRA EN FAZLA GELİR GETİREN ÜRÜNDE HEDEF AÇIKLANDI!

13 Eylül’de üretime başlayan Malatya Şeker Fabrikası’nda bu sezon 65 bin ton şeker üretimi hedefleniyor. Fabrikada aynı süreçte 140 bin ton küspe ile 25 bin ton melas da üretilmesi planlanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18606394/gozler-kayisidan-sonra-en-fazla-gelir-getiren-urunde-hedef-aciklandi

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK “DEPREM OLACAK MI?” DİYE ARAŞTIRIYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’yı ve 10 şehri yerle bir etti. Ancak sadece binaları değil, psikolojilerimizi de yerle bir eden asrın felaketi, özellikle çocukları ise inanılmaz şekilde etkiledi. O depremlerin çocukları nasıl etkilediğine dair yapılan bir araştırma ise yüreklere oturdu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18621842/8-yasindaki-cocuk-deprem-olacak-mi-diye-arastiriyor-6-subat-gecesi-bir-cocuk-anne-bunlari-canavar-mi-yapiyor