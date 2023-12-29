Malatya’da kömür yardımı ne zaman yapılacak?

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, kömür dağıtımları hangi tarihlerde olacak? İşte cevabı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ihtiyaç sahibi aileler belirlenecek ve yardım yapılacak.

Yapılacak olan kömür yardımlarının miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler ise her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilip, belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak ve yardım yapılacak.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Aksi takdirde yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları da yayımlanan kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

2024 YILI KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ ŞÖYLE

Takvime göre, 2024 yılında Malatya’ya kömür yardımı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim tarihleri arasında yapılacak.