Sahte asker, polis, hakim ve savcı taktiği kullanan 4 dolandırıcı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen dolandırıcılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şahısların üzerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler kendilerini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiriyorlardı. Operasyon kapsamında M.Ç. (37), M.Y. (34), M.K. (49) ve A.Ç. (43) isimli şahıslar kullandıkları otomobilde yakalandı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde toplamda 148 bin 500 Lira, 21 bin 300 Amerikan Doları, 300 Euro, 7 bilezik, 6 yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 saat bulundu.

Elde edilen delillerle şüphelilerin suçtan elde ettikleri paranın ve ziynet eşyalarının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin adına 5 ayrı dolandırıcılık dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adli makamlara sevk edilerek soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı