Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ev taşıma işlemi sırasında komşular arasında başlayan tartışma hızla tırmanarak silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan 45 yaşındaki Reşit Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın geçtiği yerde güvenlik önlemleri aldı. İlk incelemeler sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise takibine devam edildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hayatını kaybeden Reşit Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı