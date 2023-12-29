Halı sahada maç oynayan öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Mehmet Selçuk Tulgar, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tulgar’ın maç esnasında yere yığılması üzerine arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı. Ancak durumu ciddiyetini koruyunca 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Tulgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öğretmen Mehmet Selçuk Tulgar’ın cenazesinin, yapılacak olan işlemlerin ardından memleketi Mersin’e gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Öğretmen Tulgar’ın ani vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları ve öğrencileri, Tulgar'ı anma ve başsağlığı mesajlarıyla sosyal medya üzerinden duygularını paylaştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı