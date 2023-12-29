8 yaşındaki çocuk “Deprem olacak mı?” diye araştırıyor 6 Şubat gecesi bir çocuk: “Anne bunları canavar mı yapıyor?”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’yı ve 10 şehri yerle bir etti. Ancak sadece binaları değil, psikolojilerimizi de yerle bir eden asrın felaketi, özellikle çocukları ise inanılmaz şekilde etkiledi. O depremlerin çocukları nasıl etkilediğine dair yapılan bir araştırma ise yüreklere oturdu.

“6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde Çocukların Yaşadıkları ve Ebeveynlerinde Tanık Oldukları Duygu Durumları” başlıklı, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Darga’nın nitel araştırma yöntemiyle yaptığı çalışma ile 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan depremlerine maruz kalan çocukların ve ebeveynlerin yaşadıkları durumlar ile çocukların ebeveynlerinde tanık oldukları duygu durumlarını belirlemek amaçlandı. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenolojik desende yürütülen çalışmanın verileri, açık uçlu ve yarı yapılandırılmış sorular ile yüz yüze görüşme yoluyla toplandı. Çalışma grubu, deprem bölgesinden Burdur’a gidip Bucak Devlet Öğrenci Yurdu’nda barınan, 14 ebeveyn ve toplam 29 çocuktan oluştu.

ÇOCUKLARDA ÖLÜM KORKUSU OLUŞTU

Söz konusu çalışmada Malatyalı depremzedelerle de görüşmeler yapıldı. Ayrıca görüşmeler ebeveynler ile gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, ebeveyn ve çocuklar sarsıntılar sırasında ve sonrasında travmatik deneyimler yaşadı. Sarsıntılar sırasında ve sonrasında yıkıntılar ve insanların kaotik hallerini gördükleri öğrenildi. Ayrıca ebeveynlerinin paniklemek, ağlamak, çığlık atmak, korkmak, donakalmak gibi duygu durumlarına tanık olduğu ve benzer tepkiler verdiği ifade edildi. Ebeveynlerin izlediği deprem bölgesi haberleri ve görüntülerini çocuklar da gördü, deprem ile ilgili tüm konuşmalarına tanık oldular. Çocuklarda görülen duygu ve davranış değişikliklerinden bazıları, deprem korkusu, ölüm korkusu, evine dönmek istememek, uyuyamamak, öfke patlamaları, tahammülsüzlük, depremi sorgulamak, anneden ayrılmamak şeklinde.

Depremzedelerin çalışma kapsamında anlattıkları ve dikkat çeken bazı ifadeler şöyle:

“ANNE BUNLARI CANAVAR MI YAPIYOR?”

- Çocuğum duvarın açıldığını ve çekmecelerin açılıp kapandığını gördü. “Anne bunları kim yapıyor canavar mı yapıyor? Onlara kızalım” dedi.

“DEPREM DURUNCA GERİ YATAĞINA GİTMİŞ”

- Birden sarsıntı durdu. Eşim “çocukları alıp aşağı inin” dedi. Ayakkabı giymek için oğlumu kucağımdan indirince, kayboldu bir anda, panikle aradım, seslendim, bulamadım, geri yatağına gitmiş, eşim getirdi. Çocuklarla 5. kattan inerken bağırarak ağlıyordum, eşim arkamdan montları ve anahtarı alıp geldi. Herkes bağırışıp kaçışıyordu, dışarılara çıkmaya çalışıyordu.

AĞLAMAMA, KRİZ GEÇİRMEME TANIK OLDU

- Ben geç uyandığım için donuktum. Ağlamama, kriz geçirmeme tanık oldu. “Evimiz yıkıldı mahvolduk” diye dövünmeye başladım. Kaynım beni sarsarak kendime getirmeye çalıştı. En sonunda attığı tokatla kendime geldim. Şoka girmiştim herhalde.”

OYUN OYNARKEN “DEPREM OLUYOR” DİYORLAR

- İçeri girmek istemiyorlar. Oyun oynarken, “Hadi kızım koş deprem oluyor” diyorlar. Memlekete dönmek istiyorlar, ev istemiyorlar. Devamlı korku ve telaş içinde, yine deprem olacak hissi var.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK “DEPREM OLACAK MI?” DİYE ARAŞTIRIYOR

- Sürekli o enkaz, deprem videolarını görüyor, bakıyor. “Maraş deprem” yazıyor, bakıyor. “Deprem tekrar olacak mı?” diye Google’a yazıp bakıyor oğlum (8 yaş, erkek). Ben de haberleri takip ediyorum her an, ne oluyor diye.

ÇOCUKLAR BATTANİYEYE SARILI CESETLERİ GÖRDÜ

- Çocuklarım, binaların yıkılışını, insanların kaçışmalarını gördü. Enkaz altındaki sesleri, çığlıkları, “beni kurtarın” seslerini duydu. Battaniyeye sarılı cesetleri ve bina yıkıntılarını gördü. Oğlum sürekli elimi tutuyor ve sıkıyordu.

İŞTE O BULGULAR

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, çocuklar deprem sırasında ve sonrasında ebeveynlerinin çeşitli duygu durumlarına tanık oldular ve etkilendiler. Ebeveynlerin çoğunluğu sarsıntının şiddetli sesi ile uykudan uyandığını, az sayıdakiler, eşi tarafından uyandırıldığını, daha az sayıdakiler, sarsıntıda uyanık olduklarını söyledi.

UYANINCA İLK TEPKİLERİ ÇOCUKLARINA ULAŞMAK OLDU

Bulgular, ebeveynlerin uyanınca ilk tepkilerinin çocuklarına ulaşmak olduğunu gösterdi. Bazı ebeveynler sarsıntıda çocuklarının odasına koştuklarını, az sayıdakiler birer çocuklarını kucakladıklarını söyledi. Az sayıdaki diğer ebeveynler, çocuklarını yanlarına çağırdı. Ebeveynlerin çocuklarını mümkün olduğunca tehlikelerden korumaya çalışırken, deprem gibi yaşamı tehdit eden ciddi tehlikeler, durumun çocuklar için travmatik hale gelmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

HEM ÇOCUK HEM EBEVEYN İÇİN TRAVMA

Bu araştırmadaki iki zıt bulgudan birisi, ebeveynlerin sakin kalamadıklarını ve çocuklarını güvende tutamadıklarını gösterdi. Ebeveynlerin yarısı çocukları ile dışarı kaçtığını, bazıları ikinci depreme içeride yakalanınca, çocukları ile yalın ayak dışarı kaçtığını söyledi. En az sayıdaki birer görüş, ikinci depremde içeride olup, korkudan öylece kalmak ve ikinci depremde (Elbistan) çocuğunu (dört yaş, erkek) unutup dışarı koşmak olduğu yönünde. Bu sonuçlara göre, psikolojik hassasiyetleri olan ebeveynlerin çocuklarına güvenli ortamı sağlamada yetersiz kalacağı ve travmatik yaşantıların çocuklarda daha fazla soruna yol açabileceği şeklinde. Diğer sonuç ise, ebeveynlerin güvenli hareket ettiklerini gösterdi. Ebeveynlerin yarısı sarsıntının durmasını beklediğini, bazıları çocukları evde yaşam üçgeninde tuttuğunu, az sayıdaki ebeveyn, çocukları ile yatak bazasının yanına sığınıp beklediğini söyledi.

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPANIP ÖLÜMÜ BEKLEMİŞLER

Araştırmanın bulguları, çocukların bazılarının sarsıntıdaki ilk tepkilerinin, ebeveynleri gibi donakalmak, ağlamaklı ve korkmuş olmak iken, bazıları bebek ve çocukların uykulu, sersemlemiş, annenin panik halini yansıtan titreme, kuytuya saklanma ve sarsıntının nedenini anlayamamak olduğunu gösterdi. Bulgular, iki büyük depremin duygusal etkilerinin, oldukça travmatik olduğunu belirledi. Ebeveynlerin çoğunluğu sarsıntının bitmeyeceği ve ölecekmiş gibi hissettiklerini söyledi. Az sayıdakiler, çocuklarının üzerine kapanıp ölümü beklediği ve eşlerin öleceklerine inanıp birbirleriyle vedalaşması şeklinde. Bir ebeveyn, sarsıntıda sakin kalıp, ailesini güvende tuttu.

(Fotoğraflar 6 Şubat depremlerinden sonra çekilen, yukarıda sözü edilen araştırmadan bağımsız olarak ajans görselleridir.)