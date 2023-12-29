Kuzey Marmara otoyolu kazası: 45 kişi taburcu, 18 kişi tedavi altında

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişinin ardından, tedavileri tamamlanan 45 kişi taburcu edildi. Ancak, 15 kişi Sakarya'da, 1 kişi Ankara'da, 1 kişi Kocaeli'de ve 1 kişi İstanbul'da halen tedavilerine devam ediyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. Metro Turizm firmasına ait bir otobüs ile diğer araçların sürücüleri gözaltına alındı.

Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 63 kişiden 45'inin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi. Geriye kalan 18 kişi ise Sakarya, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da devam eden tedavileriyle ilgili bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı