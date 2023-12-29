İncil ve obje ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltında

Kırıkkale'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan İncil ve objeler ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 30 litre kaçak içki, 110 adet kaçak sigara, 9 adet alkol yapım kiti ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık da bulundu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında değerlendirilen İncil ve objelerin yanı sıra, 30 litre kaçak içki, 110 adet kaçak sigara, 9 adet alkol yapım kiti ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık bulunuyor.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı