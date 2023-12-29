Kaza sonrası kaçan ticari taksi şoförü polise teslim oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, temizlik işçisine çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan ticari taksinin sürücüsü polise teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan Orhan Tarcan (45), çöp konteynerini boşaltmaya çalışırken arkadan gelen M.A. idaresindeki 21 TT 0802 plakalı ticari taksi tarafından çarptı. Sürücü M.A. olay yerinden kaçtı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, çevredeki bir iş yerine aitti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Orhan Tarcan kurtarılamadı. M.A., bir süre sonra Kayapınar Şehit Alişan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Tarcan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldükten sonra Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. M.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı