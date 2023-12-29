Telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Atıcılık yapıldığı değerlendirilen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, 9 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 hafıza kartı ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında, toplam 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zarar meydana getirdikleri tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.