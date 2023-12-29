Telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Atıcılık yapıldığı değerlendirilen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, 9 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 hafıza kartı ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında, toplam 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zarar meydana getirdikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı