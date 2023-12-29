133 Göçmen Yakalandı, 9 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Yapılan operasyon kapsamında kent genelinde belirlenen 10 adrese düzenlenen baskınlarda, 133 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlikçe çıkarılan 9 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı getirildi ve 10 şüpheli serbest bırakıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.