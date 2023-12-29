Taziye dönüşü facia gibi kaza: 3 ölü

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, taziyeden dönen aileyi taşıyan otomobilin, duran kamyonete çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ergani ilçesine bağlı Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bir yakınlarının taziyesinden dönen Ahmet Tekin idaresindeki otomobil, lastiği patladığı için duran kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T. (45) olay yerinde hayatını kaybederken, A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

A.T. ile K.Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı