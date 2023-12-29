Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra gruplar halinde top kapma çalışmalarına katıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, önümüzdeki hafta Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde oyuncularını fiziksel ve taktiksel olarak hazırlamak adına antrenmanlara devam edecek. Taraftarlar ise heyecanla beklenen müsabakayı takip etmek ve takımlarına destek olmak için gün saymaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı