29 Ara 2023 - 21:13- Yaşam

Mardin'de elektrik kesintisi!

Dicle elektrik Dağıtım Aş. (DEDAŞ) tarafından Mardin'de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ elektrik, Mardin'de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.