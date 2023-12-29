Diyarbakır’da elektrik kesintisi!

DEDAŞ elektrik, Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Nur, Yaylacık, Yayla, Akbağ bölgesine,
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Karademir bölgesine,
Yarın 13.30-18.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ofis, İstasyon, Avcılar bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu, Koçtepe, Taşkonak, Düğünyurdu, Demirboğaz, Yağızoymak, Ağaçyurdu, Sağkol, Yeni Mahallesi, Çevrimli, Çetinkaya, Yatağankaya, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Koçyurdu, Soğucak, Karşıyaka, Akçakuşak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Gölbaşı, kovanlı, karaburun, demet, akkoç, sürekli, büyükayrık, Kutluca, atlı, kanatlı bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Söğütözü, Tepebağ, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Tepebağ, Kale, Bahçelievler, Dağ, Cevizpınar, Küçükpınar, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Böğrek, Issız, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Koçyiğit, Akçay, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Boyaklı, Bayırköy, Çadırlı, Kovanlı, Konak, Konuk, Bozbayır, Balova, Ortaca, Adak, Kayacık, Doğancı, Dumanlı, Bağrıbütün, Büyükayrık, Ortaca, Böğrek, Issız, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca bölgesine,
Yarın 07.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Kengerli, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Dora, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu bölgesine,
Yarın 07.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Harmandüzü, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, Dikmen, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, Yamaç bölgesine,
Yarın 07.00-10.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Harmandüzü, Timurçiftliği, Demirkapı bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı İnandı, Ofis, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca Bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı İpek, Fırat, Sanayi, Akyazı, Halkalı Bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Sanayi bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Başak, Demirci, Yaylım, Hakverdi, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş, Tıraşlı, Yumurcak Bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Ofis, Yukarıazıklı, Aşağıazıklı, Yukarıazıklı Osb bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe, Ilıcak, Turgut Özal, Çetinler, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli bölgelerine,
Yarın 11.00-16.30 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Taşlıca, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Engin, Tanrıyolu, Ekinciler, Ulutaş bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş bölgelerine,
Yarın 09.15-16.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Ulucami, Yeni bölgelerine,
Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Çağlar, İpekyolu, Çatalözü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine Kırkdirek bölgesine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Yazır, Taşlık, Soylu, Kırkdirek bölgesine” elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.