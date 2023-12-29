Şehitlerimizin intikamı alınıyor! 16 hedef imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde bulunan ve MİT koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları çerçevesinde 16 hedefin imha edildiği duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi saplamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masım sivillerin, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıkların ile çevrenin zarar görememesi için her türlü tedbir alınmıştır.”