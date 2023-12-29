Depremlere rağmen bakın kaç nakil gerçekleştirildi Asrın Felaketi TÖTM’i durduramadı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, 6 Şubat depremlerine rağmen 2023 yılında 240 karaciğer nakli, 13 böbrek nakli, 3 kornea nakli, 11 çocuk kit, 164 erişkin kit ve 175 kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2023 yılı değerlendirme toplantısı Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Malatya büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, doktorlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, Turgut Özal Tıp Merkezinin tarihi ve başarıları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Türkiye’de karaciğer nakli denildiğinde akla ilk gelen merkezlerden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü başarılarıyla dikkat çekiyor. Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan merkez, 2023 yılında 240 karaciğer nakli ile 240 cana yaşam umudu oldu.
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ONKOLOJİ HASTANESİ TÖTM'DE”
Turgut Özal Tıp Merkezi 2023 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Başkıran şöyle konuştu:
“Türkiye'nin en büyük Aferez ünitesi ve Türkiye’nin en büyük Onkoloji Hastanesi TÖTM'de bulunmaktadır. Depremden sonra faaliyetlerine aralıksız devam etti. Erişkin kit sayısı 164, çocuk kit sayısı 11 ve 2023 yılında toplam 175 kemik iliği nakli yapıldı.
Karaciğer Nakil Enstitümüzde kurulan, Transmisyon Elektron Mikroskop Laboratuvarı, Transplantasyon İmmünolojisi Araştırma Laboratuvarı ve Transplantasyon Hepatolojisi Araştırma Laboratuvarında güncel bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün bünyesinde toplam 3 anabilim dalında; 2 doktora, 3 yüksek lisans olmak üzere toplam 5 programda lisansüstü eğitim yapılmaktadır. 2023 yılında toplam 240 karaciğer nakli gerçekleştirildi.
2023 yılı nakil sayıları ise, karaciğer nakli 240, böbrek nakli 13, kornea nakli 3, çocuk kit 11, erişkin kit 164 olarak gerçekleşti.”
“HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM”
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
“Değerli çalışma arkadaşlarım sizlerin bu zorlu yılda işinizin başında hastanenin görevlerinin görevlerimizin başında çalışarak bütün bu zorlukların üstesinden birlikte geldik ve insanlarımıza, şehrimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 2024 yılı inşallah güzelliklerle bolluk, bereketle geçmesini canı gönülden temenni ediyorum. Başta başhekimimiz olmak üzere tüm hocalarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık personelimiz, destek personelimiz, güvenlik personelimiz olmak üzere hastanemizin bütün çalışanlarının emeğiyle 2023 yılını üstün başarıyla tamamlıyoruz. Bütün bu zor şartlarda hizmete devam ediyoruz. Ve en ağır ameliyatlar, en zor tedaviler hastanemizde devam ediyor. Sizlerin desteğiyle devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla ben her birinize ayrı ayrı bu kurumun sektörü peşindeki devletimizin temsilcisi olarak teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
“MALATYA’NIN EN YÜKSEK BİNASI VE EN SAĞLAM BİNASI”
Ekonomik anlamda hastanenin herhangi bir borcu olmadığına dikkat çeken Kızılay,
“Turgut Özal Tıp Merkezimiz 9 şiddetindeki depremlere dayanıklı yapılmış. Malatya’nın en yüksek binası ve en sağlam binasıdır. Hastanemizin ekonomik durumuyla ilgili belki bir iki günde ifade edeyim ki, bir yere ve hiç kimseye borcu olmayan bir hastane. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımıza ve tüm stratejik bütçe başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na teşekkür ediyorum. Bize deprem döneminde Aile Bakanlığımız çok destek verdi. Biz de üniversite olarak şehrimizin her şeyini destekledik. Artık önümüzde aydınlık bir yıl var. Hep beraber 2024 yılında çok çalışacağız. Şehrimizi hep beraber ayağa kaldıracağız”
şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Biz Belediye olarak üniversitemizin yanında olmaya geldik. Bütün sağlık çalışanlarımıza, hocalarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz bu anlamda sağ olun. Ben burada 2023 yılı değerlendirme toplantısında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
sözlerini ekledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.