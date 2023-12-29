29 Ara 2023 - 20:50 - Gündem

Depremlere rağmen bakın kaç nakil gerçekleştirildi Asrın Felaketi TÖTM’i durduramadı

Malatya’yı yerle bir eden 6 Şubat depremlerine rağmen Turgut Özal Tıp Merkezi’nde nakiller devam etti. Öyle ki, Malatya çevre illere umut oldu, başarıları parmakla gösterildi. Depremlere rağmen bakın kaç nakil gerçekleştirildi…