Süper kupa maçı iptal mi edildi?

“Galatasaray Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finali iptal mi oldu, oynanacak mı?” soruları maça saatler kala gündem oldu. Bilindiği üzere geçtiğimi sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te karşı karşıya gelecekti.

PANKART VE TİŞÖRTLERE İZİN VERİLMEDİ Mİ?

Yapılacak müsabaka öncesi Suudi Arabistan yetkililerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü olan ve sahada açılması düşünülen “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünün yazıldığı pankarta izin vermediği iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise,

“Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşı’mız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz”

ifadelerini aktarmıştı.

Bu arada futbolcuların Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmak istediği ancak izin verilmediği de iddialar arasında.

DURSUN ÖZBEK VE ALİ KOÇ TOPLANTI YAPTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tartışmalı Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki kulübün başkanı arka kapıyı kullanarak otelden ayrıldı.

BAKAN İLE TOPLANTI

TRT Spor'un geçtiği habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantı yaptı.

TRT SPOR HABERİNE GÖRE…

TRT Spor, Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağının tebliğ edildiğini bildirdi. Resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.