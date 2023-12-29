Koca göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 2 gün içinde patlayacak!

Gökbilimciler, Dünya'ya doğru yaklaşan ve şehir büyüklüğündeki "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak adlandırılan göktaşının bugün ya da yarın patlama olasılığına dikkat çekti.

Bu yıl içinde birçok kez patlayan ve resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşının, her 15 günde bir gaz ve buz püskürttüğü belirlendi. Gökbilimciler, en son patlamanın 14 Aralık'ta gerçekleştiğini ve bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği uyarısında bulundu.

12P Kuyruklu Yıldızı, Güneş'ten gelen yoğun ısı nedeniyle etkileniyor ve patlamalar sırasında boynuzlar çıkarmasıyla biliniyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya'ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor. En parlak olduğu tarih ise 2 Haziran 2024 olarak öngörülüyor.

Gökbilimciler, bu olayın gökyüzü gözlemcileri için büyük bir fırsat olduğunu ve olayı takip etmek isteyenlerin Mayıs ve Haziran aylarında dikkatli bir şekilde gökyüzünü izlemelerini öneriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı