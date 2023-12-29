Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maç öncesi hazırlıklarına start verdi.
İlk devrenin tamamlanmasının ardından 5 gün izin yapan futbolcular, Sivas'ta toplanarak Kayserispor karşılaşması için çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden Yiğidolar, dayanıklılık ve yarım saha çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile oynanacak mücadele, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek. Futbolseverler, heyecanla beklenen mücadeleyi tribünden takip etmek için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'u destekleyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.