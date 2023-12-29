Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maç öncesi hazırlıklarına start verdi.

İlk devrenin tamamlanmasının ardından 5 gün izin yapan futbolcular, Sivas'ta toplanarak Kayserispor karşılaşması için çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden Yiğidolar, dayanıklılık ve yarım saha çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile oynanacak mücadele, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek. Futbolseverler, heyecanla beklenen mücadeleyi tribünden takip etmek için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'u destekleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı