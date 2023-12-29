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Çiftçilere ÇKS uyarısı: Son gün 2 ocak

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Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının yenilenmesi konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Kıyas, 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvurularının son gününün 2 Ocak 2024 olduğunu vurgulayarak çiftçilere çağrıda bulundu.
Çiftçilere ÇKS uyarısı: Son gün 2 ocak mask
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Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının yenilenmesi konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Kıyas, 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvurularının son gününün 2 Ocak 2024 olduğunu vurgulayarak çiftçilere çağrıda bulundu.

Nurettin Kıyas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin başvurularını e-Devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, çiftçi mağduriyetlerini önlemek amacıyla 30-31 Aralık 2023 Cumartesi-Pazar günlerinde İl/ilçe Müdürlüklerinin hizmet vereceğini ekledi.

Çiftçilerin ÇKS kayıtlarını güncellemelerinin önemine vurgu yapan Kıyas, bu kayıtların doğru ve güncel olmasının çeşitli desteklemelerden faydalanabilmek adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çiftçilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmalarının, süreç içinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Ara 2023 - 19:58 - Yaşam

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