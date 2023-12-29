686 litre sahte alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda sahte alkol kaçakçılığına karşı mücadele kapsamında önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlarda toplamda 686 litre sahte alkol ele geçirildi.

Aralık ayı içinde Tokat Merkez, Zile ve Turhal ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkan sahte alkol, halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 686 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgularken, halkın sağlığını korumak adına bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte alkol miktarının, potansiyel sağlık risklerini önlemeye yönelik etkili bir mücadele örneği olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı