Kalp yetmezliği olan hastaya ilk kez kalp pili takıldı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde, kalp yetmezliği teşhisi konulan 67 yaşındaki Veli Ateş'e, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şaban Esen tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ilk kez kalp pili takıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kalp yetmezliği nedeniyle takip edilen hastanın ani kalp durması riskine karşı önlem almak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun detaylarına yer verildi. Açıklamada,

"Kalp yetmezliği nedeniyle takip edilen hastamıza ani kalp durması riskine karşılık kalp pili (VVI ICD) takıldı. Taktığımız bu pil günün 24 saati boyunca hastanın kalp ritmini takip edip, ritim bozukluğunu ya da ani kalp durmasını tespit edebilmektedir. Ayrıca hastada ani kalp durmalarında ya da ritim bozukluğunda hastane ortamında verilen elektriksel şok benzeri müdahalede bulunarak hastanın hayatını kurtarabilmektedir. Özellikle hasta gece yatarken ya da hastane dışındaki bir yerde tıbbi müdahale alamayacağı hallerde pil hastadaki durumu fark edip hızlıca tedavi edebilmektedir ve hasta için bir nevi hayat sigortası görevi görmektedir"

denildi.

Bu başarılı operasyonla Tunceli'de ilk defa uygulanan bu yöntemin, kalp hastalarının yaşam kalitesini artırması ve ani durumlarda hayat kurtarmada etkili bir araç olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı