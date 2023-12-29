Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şahıslardan O.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.F. ise serbest bırakıldı ancak çeşitli yasal hükümlerle karşı karşıya kaldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ederek engelleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen O.D. ve R.F. isimli şahıslar Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tutuklanan O.D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli R.F. ise yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün imza atma ve adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Ancak, her gün tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağını paylaşma cezasıyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, bu tür eylemlerin toplumun birliğine zarar verebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların benzer durumları yetkililere bildirmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı