Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yakınlarında yaşanan olayda, bir yavru köpek kuyuya düştü. Ancak, olaya tanıklık edenlerin hızlı müdahalesi ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla, yavru köpek sağ salim kuyudan çıkarıldı.

Olayın detaylarına göre, Veterinerlik Fakültesi çevresinde meydana gelen olayda, yavru köpeğin içinde bulunduğu kuyuya düşmesiyle birlikte çevredekiler durumu fark etti. Hemen harekete geçen vatandaşlar, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerini bilgilendirdi.

Kısa Sürede Kurtarıldı, Sağlık Durumu İyi

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek kuyuda mahsur kalan yavru köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, köpek sağ salim kuyudan çıkarıldı. Veteriner sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kurtarılan Yavru Köpek Doğaya Salındı

Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olması üzerine, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı. Olay, hızlı ve etkili müdahale sayesinde olaysız bir şekilde sonuçlandı.

Sivas Belediyesi yetkilileri, vatandaşların benzer durumları gördüklerinde hemen yetkililere haber vermelerini ve hayvanların kurtarılmasına yardımcı olmalarını önemle vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı