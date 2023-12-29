72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 21 ilde toplamda 72 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsı yakaladı.

Bilişim sistemleri üzerinden banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen M.Ç., Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde tespit edildi. Şahsın 21 farklı ilde 72 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, ayrıca 40 arama kaydının bulunduğu yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı.

15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Tutuklandı

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yapılan başarılı operasyonla bölgedeki dolandırıcılara karşı caydırıcı bir adım attıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı