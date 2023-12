Ağbaba’dan yeni yıl mesajı

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da bin 237 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağbaba, “Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onların acısı hala çok taze. Yakınlarını kaybedenler, evleri yıkılanlar, yaşadıkları şehir yerle bir olanlar 2024’e eksik, hüzünlü ve umutsuz giriyor.” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ NEFES ALAMAZ NOKTAYA SÜRÜKLEDİ”

Veli Ağbaba, 2023 yılının kayıplarla dolu bir yıl olduğunu bildirerek, “Emekçiler kaybetti. Eğitimciler, öğrenciler, sağlıkçılar kaybetti. Türkiye, huzurunu, birliğini, dayanışma duygusunu kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosferi, ekonomik zorlukları, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürükledi” dedi.

“ÖZGÜRCE YAŞANAN BİR TÜRKİYE YARATMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

2024’ün umudun yeşereceği bir yıl olacağını, her başlangıcın, her yola çıkışın umut dolu olduğunu belirten Ağbaba, 2024’ü güzel ve aydınlık yarınlara duydukları özlemle karşıladıklarını belirterek, “Yeni yılın her gününü güzelleştirmek ve özgürce yaşanan bir Türkiye yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’nin ve hemşerilerimin yeni yılını sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

