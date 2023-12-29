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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'ya 100. yıl formasıyla çıkacak

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacak.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'ya 100. yıl formasıyla çıkacak mask
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Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Turkcell Süper Kupa, galatasaray, fenerbahçe

29 Ara 2023 - 17:56 - Spor

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