Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'ya 100. yıl formasıyla çıkacak

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.