Malatya'da hayvanları telef olanlara destek verildi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde "Besilik Hayvan ve DAP İdaresi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Destek Programı Makine Ekipman Dağıtımı" töreninde yaptığı konuşmada, büyük bir afet yaşandığını ancak hayatın devam ettiğini, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla üreticilere destek verdiğini belirtti.

“104 YETİŞTİRİCİMİZE 213 BESİLİK BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITACAĞIZ”

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, bugüne kadar yaklaşık 3 bin 249 küçükbaş ile 340 büyükbaş havyanı üreticilere verdiklerini dile getirerek, "Bugün de hayvanları telef olan 104 yetiştiricimize 213 besilik büyükbaş hayvan dağıtacağız" dedi.

Akar, 400 süt taşıma güğümü, 8 jenerator, 10 bin numune taşıma kabı, 4 bin 300 antibiyotik test kiti, buzdolabı, elektrikli termosifon gibi malzemeleri de üreticilere dağıtacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından üreticilere büyükbaş havyan ile ekipmanlar teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı