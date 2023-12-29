Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Koyuncu’nun taziye adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Senem Akarsu’nun taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Başaran Sokak, No: 5, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Penez’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, No:12, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tamer Erbaş’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Şahin Sokak, No:10, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Yaygın Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ramazan Karataş’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Battalgazi,
63 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Turabi Koca’nın taziye adresi: Hekimhan, Malatya,
68 yaşında vefat eden ve Gölpınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Abidin Yuka’nın taziye adresi: Gölpınar Mahallesi, Akçadağ,
71 yaşında vefat eden ve Keller Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Seyhan Erdoğdu’nun taziye adresi: Keller Mahallesi, Akçadağ,
78 yaşında vefat eden ve Düzyol Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Zekine Alahan’ın taziye adresi: Düzyol Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Taşmış Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Ramazan Tezgider’in taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.