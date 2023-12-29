Cumhurbaşkanı yardımcısı Malatya Milletvekili Ölmeztoprak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı makamında kabul etti. Görüşmede, deprem bölgesi Malatya'daki projeler ve yatırımlar ele alındı. Deprem bölgesi Malatya’daki proje ve yatırımların görüşüldüğü toplantıda şehitlerimiz bir kez daha anıldı.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan aralarında Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ında bulunduğu kahraman askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı Mehmetçiklere de acil şifalar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölücü terör örgütünün ve hain saldırılarının üzerine büyük bir kararlılıkla gitme iradesini ve hassasiyetini bir kez daha büyük bir netlikle vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.