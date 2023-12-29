Diyarbakır dikkat!

DEDAŞ elektrik, Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Şirinevler, Yeşilköy, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 11.00-23.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı, Yapraklı, Ortaağaç, Sabırlı, Dallıdağ, Çukurdere, İstasyon, Adnan Menderes, Kemaliye, Cömert, Fatih, Bagür, Değirmendere, Kortaş, Devletkuşu, Çayırdere, Armutova, Yoncalı, Gözekaya, Yakacık, Deringöze, Pınarkaya, Boğazköy, Yolköprü, Bozyer, Kesentaş, Boncuklu, Otluca, Ortayazı, Şölen, Çayköy, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeşilköy, Kıralan, Yeniköy, Karpuzlu, Kavurmaküpü, Yayvantepe, Yolbulan, Özbilek, Bademli, Ziyaret, Dağarası, Salihli, Sallar, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Gürünlü, Aşağıbitikçi, Demirli, Gökiçi, Savaş, Kumçi, Yukarıbitikçi, İncehıdır, Kocaali, Kavaklı, Selmanköy, Hendekköy, Giraylar, Akçoban, Çakartaş, Alitaşı, Karaburçak, Develi, Akçakale, Kayan, Çakırfakır, Kayagediği, Yeşilova, Azıklı, Karşıbağlar, Bagür, Morkoyun, Güneştepe, Tevekli, Yukarıkuyulu, Güzelyurt, Gülerce, Üzümlü, Bereketli, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Hançerli, Kömürtaş, Yeniköy, Karpuzlu, Çimlihöyük, Gözlü, Olgun, Doğanköy, Akçakale, Yukarıkarpuzlu, Özbilek, Sallıca, Baykara, Tişo, Keklik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tekel bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kayagediği bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Kuyular, Yukarıturalı, bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Barış, Fırat, Karaburçak, Develi, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Peyas, Harmanardı, Tosunlu, Güleçoba, Kaldırım, Karayakup, Ağaçgeçit, Topraktaş, Topyolu, Buyuransu, Kabahıdır, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Alipınar, Gömmetaş, Tokluca, Çiftlik, Körtepe, Körhat, Tellikaya, Kolludere, Sarıdallı, Yeşildallı, Yeniköy, Pınaroğlu, 5 Nisan, Bağcılar, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Mevlana Halit, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Fabrika, Üçkuyu, Şehitlik, Boğazören, Kuyuluhöyük, Soğansuyu, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kılıçkaya, Kazıktepe, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Beneklitaş, Alabaş, Harabe, Halıören, Karaçevre, Ayveri, Gümüştaş, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Yıllarca, Sevindik, Halkapınar, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Karaorman, Başbuğ, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Kıpçak, Çıralı, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Güllük, Salkımlı, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sivan ilçesine bağlı Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yamaçköy, Tekel, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yenişehir, Camii, Selahattin, Feridun, Bağlar, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yüksek, Camii, Selahattin bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan bölgelerine,
Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Susuz, yenişehir, üçbasamak, gündüz, eskiköy, otluk, çardak, Yolarası bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, | Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.