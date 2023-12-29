TARSİM, Malatyalı kayısı üreticilerini mağdur ediyor

1 Kasım itibariyle başlayan sigorta sürecinde, bazı üreticilerin poliçelerinin TARSİM tarafından onaylanmadığını ifade eden Altunok, bu durumun birçok sigortacı tarafından benzer şekilde dile getirildiğini belirtti. TARSİM'in özellikle geçmiş yıllarda zirai don yaşanan bahçelerdeki kayısı ağaçlarını sigortalamadığını vurgulayan Altunok, devletin doğal afetlere karşı korunma çağrısına rağmen, ağaçlarını sigortalatmak isteyen üreticilerin TARSİM engeline takıldığını dile getirdi.

Altunok, üreticilere yönelik verilen cevapların, "Bahçenizde artık kayısı yetişmez, o ağaçları kesin, yerine başka ürünler dikin" şeklinde olduğunu ifade ederek, bu durumun üreticileri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Malatya'nın dünya kayısı başkenti olarak bilindiğini ve kayısı üreticilerinin tek gelir kaynağının kayısı olduğunu hatırlatan Altunok, yaşanan bu sorunun acil bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak konuyla ilgili resmi bir yazı hazırladıklarını belirten Altunok, bu yazıyı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB), Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve TARSİM Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini ifade etti. Konunun yetkililer tarafından bir an önce çözüme kavuşturulması talebinde bulunan Altunok, kayısı üreticilerinin hak ettikleri destek ve güvenceyi alabilmeleri için çaba harcanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN