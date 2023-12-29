29 Ara 2023 - 15:51- Gündem G:

Malatya'da GSM operatörlerinde şebeke sorunu

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Malatya, deprem bölgesi olmasının getirdiği zorluklarla birlikte şebeke sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte, birçok vatandaş Malatya genelinde GSM operatörlerinde şebeke sorunu yaşandığını dile getiriyor.
Malatya'da GSM operatörlerinde şebeke sorunu mask
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Bugün yaşanan elektrik sorunlarına ek olarak, sağlıklı bir şebeke sağlanamadığından dolayı sesli aramalar ve mobil veri akışlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Son 4 saat boyunca şebeke sorunu nedeniyle sağlıklı iletişim kurulamamakta ve 4.5 G üzerinden mobil veri akışından yararlanmak mümkün değil. Birçok vatandaş, sorunun kendi telefon cihazlarından kaynaklanabileceğini düşünerek cihazlarını birkaç kez yeniden başlatmış olmasına rağmen sorun devam ediyor.

Bu şebeke sorununa dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olup, vatandaşlar GSM operatörlerinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeye çalışsalar da net bir cevap alamıyorlar. Sorunun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Deprem bölgelerinde özellikle yoğun yıkımın yaşandığı bölgelerde altyapı sorunları yaşandığı bilgisi daha önce gündeme gelmişti. Ancak bugün yaşanan şebeke sorununun nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.

Bu durum, iletişimde kesinti yaratması nedeniyle endişe uyandırıyor ve bölgedeki vatandaşların günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden oluyor. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve ilgili otoritelerden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.

 

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29 Ara 2023 - 15:51 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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