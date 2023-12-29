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Malatya’nın tarihine sahip çıkın Tarihi Şişman Han'ın restorasyona ihtiyacı var

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Malatya'nın tarihine ışık tutan önemli eserlerden biri olan Şişman Han, Battalgazi ilçesine bağlı Şişman köyünde yer alıyor. Selçuklu Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bu tarihi hanın, 1230'lu yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda "Sultan Murad Hanı" olarak da bilinen han, kesme ve moloz taştan yapılmış iki katlı bir yapı. Ancak maalesef zaman içinde bakımsızlık ve doğal etmenler nedeniyle harap bir duruma geldi.

Malatya’nın tarihine sahip çıkın Tarihi Şişman Han'ın restorasyona ihtiyacı var mask
Malatya’nın tarihine sahip çıkın Tarihi Şişman Han'ın restorasyona ihtiyacı var
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Şişman Han, Malatya'nın tarihini yansıtan bir miras olmasına rağmen, şu anda kaderine terkedilmiş durumda. Bazı kaynaklarda ve araştırmalarda hangi dönemde yapıldığıyla ilgili net bir bilgi bulunmasa da, Selçuklu dönemi eseri olduğu ve miladi 1230 yıllarında yapılmış olabileceği iddiaları mevcut. Şişman Han'ın, Harput'a uzanan eski bir kervan yolu üzerinde bulunduğu ve zamanla tahrip olduğu belirtiliyor

Ne yazık ki, Şişman Han'ın bir kısmı ayakta kalmış olsa da ana kapısı yıllar önce sökülerek değirmen yapımında kullanılmış. Ayrıca han, definecilerin saldırısına da maruz kalmış ancak, bu tarihi eserle ilgili Malatya'ya ait tarih kitaplarında ya da kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Şişman Han'ın, Malatya'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tarihi ve kültürel miraslarımızı korumak adına, Şişman Han'ın restorasyonuna yönelik adımların atılması gerekiyor. Bu sayede, geçmişin izleri gelecek kuşaklara taşınabilecek.

FOTOĞRAFLAR: https://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=1965

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29 Ara 2023 - 15:46 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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