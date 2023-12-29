Malatya’nın tarihine sahip çıkın Tarihi Şişman Han'ın restorasyona ihtiyacı var

Şişman Han, Malatya'nın tarihini yansıtan bir miras olmasına rağmen, şu anda kaderine terkedilmiş durumda. Bazı kaynaklarda ve araştırmalarda hangi dönemde yapıldığıyla ilgili net bir bilgi bulunmasa da, Selçuklu dönemi eseri olduğu ve miladi 1230 yıllarında yapılmış olabileceği iddiaları mevcut. Şişman Han'ın, Harput'a uzanan eski bir kervan yolu üzerinde bulunduğu ve zamanla tahrip olduğu belirtiliyor
Ne yazık ki, Şişman Han'ın bir kısmı ayakta kalmış olsa da ana kapısı yıllar önce sökülerek değirmen yapımında kullanılmış. Ayrıca han, definecilerin saldırısına da maruz kalmış ancak, bu tarihi eserle ilgili Malatya'ya ait tarih kitaplarında ya da kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamakta.
Şişman Han'ın, Malatya'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tarihi ve kültürel miraslarımızı korumak adına, Şişman Han'ın restorasyonuna yönelik adımların atılması gerekiyor. Bu sayede, geçmişin izleri gelecek kuşaklara taşınabilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.